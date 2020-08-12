وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الروسي المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، حيث تم استعراض جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

موضوع يهمك أكدت رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن الدولي أن سجل تركيا حافل بالتدخلات في دول الشرق الأوسط.وأشارت الرسالة الإماراتية أن... رسالة إماراتية لمجلس الأمن: لتركيا سجل حافل بالتدخلات في المنطقة الخليج العربي

هذا وتترأس السعودية مجموعة العشرين لعام 2020م تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كوفيد - 19.

وتعد مجموعة العشرين منتدى اقتصادياً دولياً، يقام سنوياً وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، 75% من التجارة العالمية و65% من سكان العالم، كما تقود المجموعة دفة العمل في أهم القضايا المحورية حول العالم، التي تتعلق بشكل أساسي بالنظام الاقتصادي، وتمتد إلى العديد من القضايا البيئية والإنسانية، ويقع عليها دور إصلاحي وتنموي ضخم في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية غير المستقرة في عدد من الدول حول العالم.