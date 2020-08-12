1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، لأول مرة بعد أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في المملكة عن انخفاض ملحوظ في عدد... خبر مطمئن من السعودية.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا السعودية

كما سجلت المملكة شفاء 2151 حالة بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 257,269 حالة حتى اليوم.

مركز "تأكد"

في السياق أيضاً، قدّم مركز "تأكد" في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـ2422 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه منذ شهرين تقريباً وحتى الآن.

وتقدم مراكز "تأكد" التي خصّصتها وزارة الصحة، الخدمة للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

يشار إلى أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.

كما خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

إلى ذلك، تبين الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.