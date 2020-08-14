السعودية: 1383 إصابة جديدة بكورونا و2566 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة وفاة و2566 حالة تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 262959 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3338.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 295902، منها 29605 حالات نشطة، بينها 1782 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

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ووصل عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية إلى 4 ملايين و138 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 66347 عن أمس الخمس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة السعودية، أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي دعت فيه إلى فرصة الإقلاع عن ممارسة التدخين.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها: "حياة جديدة يمكنها أن تبدأ اليوم، لأن التدخين يضعك في قائمة الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا".