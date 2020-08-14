مدني الرياض يحقق في حريق محال للخيام بالجنادرية

فتح الدفاع المدني بمدينة الرياض ملف التحقيق لمعرفة ملابسات حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية، حيث عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، وما زالت أعمال الإخماد مستمرة، دون حدوث إصابات حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، أن أضرار حريق الجنادرية الذي اندلع ظهر الجمعة، اقتصرت على المحلات دون وقوع إصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.

وقال إن الحريق نشب في محلات للخيام وبيوت الشعر ومستلزماتها، وعملت فرق الدفاع المدني منذ اللحظات الأولى للحريق على منع وصوله إلى المحلات المجاورة، وذلك بمساعدة المرور الذي قام بتحويل الحركة لطرق بديلة حتى يتسنى للفرق الدخول للموقع وإخماد الحريق.

وأبان أن ألسنة النار والدخان الكثيف كان بسبب طبيعة المواد المحترقة والمخزنة داخل المحلات، والآن الدفاع المدني في مرحلته الأخيرة من تبريد للمنطقة بعد إخماد الحريق كلياً.

وأكد الحمادي أن الحريق جاء على عدة محلات صغيرة ومتجاورة بحي الجنادرية شرق الرياض، وهي منطقة تجارية بعيدة عن السكان.

وأضاف: "الحريق لم تُعرف أسبابه حتى الآن، وجار التحقيق فيها، وربما يكون السبب زيادة في الأحمال الكهربائية أو تكدس المواد المخزنة سريعة الاشتعال بالمحلات".