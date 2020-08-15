إتمام ترقيم مليون رأس من الإبل بالسعودية "إلكترونياً"

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن تمَكّن المنشآت البيطرية التابعة لـ"مشروع ترقيم الإبل إلكترونياً" من ترقيم ما يزيد على مليون رأس من الإبل في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ انطلاق المشروع حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يأتي قبل أسابيع قليلة من انتهاء مرحلة الترقيم الاختياري لمتون الإبل في السعودية وبدء مرحلة الترقيم الإلزامي.

وعند انتهاء الترقيم الإلزامي، سيترتب على المخالفين دفع غرامة مالية بالإضافة لعدم تمكنهم من الاستفادة من الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة لمُلّاك الإبل في المملكة، ومنها خدمات الرعاية البيطرية (من أدوية ولقاحات)، وحرمانهم من المشاركة في مهرجانات الإبل.

ويأتي "مشروع ترقيم الإبل إلكترونيا" في إطار إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 296 والصادر بتاريخ 11/6/1439هـ، القاضي بإلزام مُلّاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع "الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات".

وجدَّدت وزارة البيئة دعوتها لمُلّاك الإبل إلى استغلال المرحلة القائمة التي تقدَّم فيها خدمة الترقيم مجاناً دون أي رسوم مالية.

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وبإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونياً دون الحضور إلى مقر الوزارة أو أحد فروعها، وذلك عبر زيارة موقعها الإلكتروني (www.mewa.gov.sa) أو بالاتصال على الرقم الموحد (8001240025).

ويسهم مشروع "ترقيم الإبل إلكترونيا" في بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في السعودية وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ما يمَكّن وزارة البيئة والمياه والزراعة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية.

ويساعد المشروع مُلّاك الإبل في توثيق ثروتهم الحيوانية رسمياً في سجلات الوزارة. كما يسهم، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، في ضبط الإبل السائبة والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.