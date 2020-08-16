شاهد.. سفير الإمارات يلبي دعوة للتبرع بالدم في الرياض

شارك سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية، السبت، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في الدعوة التي أطلقها بنك الدم لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

يشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض كان قد أعلن، الخميس الماضي، عن حاجته للتبرّع بالدم، معلناً فتح أبوابه استثنائياً يوم أمس السبت.

وكتب تغريدة عبر تويتر: "يعلن ⁧#بنك_الدم⁩ في ⁧#مستشفى_الملك_فيصل⁩ ⁧#التخصصي⁩ بالرياض عن الحاجة الماسة للتبرع بالدم لفصيلتي +O و -O وسيفتح أبوابه استثنائياً يوم السبت لاستقبال المتبرعين".

يعلن ⁧#بنك_الدم⁩ في ⁧#مستشفى_الملك_فيصل⁩ ⁧#التخصصي⁩ بالرياض عن الحاجة الماسة للتبرع بالدم لفصيلتي +O و -O وسيفتح أبوابه استثنائياً يوم السبت لاستقبال المتبرعين. pic.twitter.com/6hZBYZ2wSf — مستشفى الملك فيصل ا لـ تـ خـ صـ صـ ي بالرياض (@KFSHRC) August 14, 2020

كما نشر حساب البنك الرسمي معلومات أخرى عن أهمية التبرع بالدم وفوائده على جسم الإنسان.