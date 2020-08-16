جديد حالة الطبيب السعودي باهبري.. وصور على سرير المرض

بعد إصابة الطبيب السعودي واستشاري مكافحة العدوى السعودي نزار باهبري، بفيروس كورونا المستجد، قبل نحو 25 يوماً، ودخوله المستشفى إثر مضاعفات المرض، انقطعت أخبار الطبيب الشهير مما أثار تساؤلات واسعة حول حالته الصحية، في حين تداول نشطاء اليوم، صورة الدكتور نزار على السرير الأبيض بعد تماثله للشفاء، وخروجه من المرحلة الحرجة.

وأكد نشطاء على منصات التواصل، أن الدكتور باهبري بصحة وعافية، في إشارة منهم أنه في طور التعافي من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكده حساب التواصل للمستشفى الذي يرقد فيه رداً على استفسار أحد المغردين: "الدكتور باهبري يتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وكان الدكتور نزار، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وأدخل المستشفى لتلقي العلاج، حيث أسهم "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضًا بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في السعودية، فهو يعمل استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية.

يذكر أن الدكتور باهبري حصل على شهادة المجلس الأميركي للطب الباطني في عام 2007، تلا ذلك برنامج الزمالة من الكلية الملكية للأطباء في كندا عام 2008، والذي أكمله بنجاح في الجامعة نفسها، حيث حصل في وقت لاحق على شهادة في الأمراض المعدية من قبل المجلس الأميركي للطب الباطني في عام 2010.