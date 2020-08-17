1372 إصابة بكورونا في السعودية.. وشفاء 1432

أعلنت وزارة الصحة السعودية الاثنين عن تسجيل 1372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و28 وفاة، إضافة إلى 1432 حالة تعافٍ.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر"، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 299,914 وحالات الشفاء إلى 268,385 والوفيات 3,436.

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يشار إلى أن الصحة السعودية كانت كشفت الجمعة، أنها أجرت 4,262,092 فحصا مخبريا لكورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد السعودية من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.

كما هيأت "الصحة" المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق - مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات - تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من كورونا.

وكانت الوزارة قد أكدت أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، في الوقت الذي دعت فيه إلى فرصة الإقلاع عن ممارسة التدخين.