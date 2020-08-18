سعوديون يبادرون لإطعام ومعالجة قطط شوارع جدة التاريخية

أطلق شبان وشابات سعوديون مبادرة لإطعام وسقاية القطط المنتشرة في شوارع منطقة "البلد" في جدة التاريخية، وذلك بسبب معاناتها من جراء حرارة الطقس.

ولاقت هذه المبادرة إشادة من العديد من المهتمين بتربية الحيوانات المختلفة ومن جمعيات الرفق بها.

وذكر القائمان على مبادرة "الطوّافون"، عبدالله الحضيف وسارة الهاجري، في حديثهما لـ"العربية.نت"، أن هذه الخطوة لاقت قبولاً بين أبناء جدة عامةً، ومنطقة جدة التاريخية خاصة، حيث هب العديد منهم للعمل مع المتطوعين ولتقديم المساعدات الغذائية والطبية أيضاً للقطط.

موضوع يهمك ظلت بئر "هداج" في محافظة تيماء شمال غرب السعودية، إحدى أشهر الآبار الطبيعية التي عرفها الإنسان القديم في شبه الجزيرة... هذه أشهر "بئر" عرفها الإنسان في شبه الجزيرة العربية السعودية

وقالت الهاجري: "شدة حرارة الصيف وقلة خروج الناس خلال هذه الأوقات دفعتا القطط في حارات جدة التاريخية (التي تعرف بمنطقة "البلد") للتقرب من كل شخص تراه في الأزقة والحارات، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة بالتعاون مع عبدالله الحضيف".

من جهته قال الحضيف: "فتحت المبادرة باب التعاون مع سكان المنطقة، وسكان مدينة جدة عامةً، لمساعدة القطط عبر توفير الطعام والماء لها، إضافة إلى معالجتها".

وأضاف: "قدمنا عبر هذه المبادرة غذاء بشكل دوري لمئات القطط في شوارع المنطقة، وأجرينا عمليات بيطرية لبعضها، حيث كانت تعاني من إصابات في العيون ومن كسور أو من بعض الجروح التي تحتاج للعناية".