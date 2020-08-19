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السعودية: ملتزمون بخطة السلام العربية

وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الألماني هايكو ماس
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قال وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، في ألمانيا، إن "المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية".

من المؤتمر الصحفي الشمترك للوزيرين من المؤتمر الصحفي الشمترك للوزيرين

وشدد الوزير على أن "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما ذكر وزير الخارجية السعودي أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس "ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران". وأضاف أن إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

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في سياق الملف الليبي، قال الأمير فيصل بن فرحان: "ندعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا".

وأمس الثلاثاء كان مجلس الوزراء السعودي قد جدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران، فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة سواء التقليدية أو غير التقليدية، "سيفضي لمزيد من الدمار والخراب".

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض الجمعة مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر.

كلمات دالّة

#فلسطين, #إيران, #الحوثي, #إسرائيل, #المانيا, #اليمن, #فيصل بن فرحان, #السعودية, #الحوثيين
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