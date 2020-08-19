السعودي أبو وديع يحكي قصة ركوبه على ظهر حوت

صياد سعودي قفز بشجاعة على ظهر قرش ضخم في البحر الأحمر غرب السعودية، في مقطع فيديو وثقه المتواجدون معه في رحلة الصيد، والذي أدهش رواد منصات التواصل الاجتماعي الأسبوع المنصرم.

"العربية.نت" التقت الصياد "زاكي الحربي" الملقب بـ"أبو وديع" للحديث عن سر صداقته مع الحوت فقال: اتخذت قراراً بسرعة للققز على ظهر القرش الحوتي، لإنقاذه من حلق سنارة الصيد التي علقت في زعانف هذا النوع الملقب بالبهلوان، فقمت بإزالة الجزء الحاد كي لا يجرح هذه السمكة العملاقة، ثم بدأت بالمسح على رأسها واللعب معها، في مقطع وثقه زملائي وحقق انتشاراً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي".

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وأبأن أن هذا النوع من القرش غرب ينبع، يتواجد هذه الأيام بكثرة في مياه البحر الأحمر، ويصل متوسط طوله إلى 7 أمتار.

وأكد أبو وديع أنه يعمل في البحر منذ 30 عاماً، ويحرص على الترويج للسياحة البحرية بالجولات حول المواقع الثرية بالمرجان والأسماك.

وقال: "أقرأ كثيراً عن الأسماك وعالم البحار، وأسال الزملاء الغواصين أصحاب الخبرة عن طرق التعامل مع الأسماك، وخصوصاً المهددة بالانقراض للحفاظ عليها".

يذكر أن الصياد أبو وديع حقق المركز الأول عام 2017 في بطولة الدول العربية للصيد التي أقيمت في مصر.