الملك سلمان: نتمنى لسلطنة عُمان مزيدا من التقدم والازدهار

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

موضوع يهمك أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في... سلطان عمان يصدر 28 مرسوماً لإعادة هيكلة بعض الوزارات الخليج العربي

ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال "بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات"، متمنيًا لسلطان عُمان "التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار"، حسب ما جاء في بيان على وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكداً تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.