ولي العهد السعودي يبحث مع الكاظمي إعادة التوازن لأسواق النفط

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً، الأربعاء، بمصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

موضوع يهمك أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في... وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على النفط سيتعافى لـ97% اقتصاد

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء باتفاق "أوبك بلس" وتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.