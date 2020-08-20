السعودية تحدد غرة محرم لعام 1442

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن اليوم الخميس هو غرة شهر محرم لهذا العام 1442هـ، جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه: "فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لهذا العام 1442هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1441هـ، ليلة الخميس الأول من شهر محرم عام 1442هـ حسب تقويم أم القرى، وبعد إطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته أصدرت القرار رقم ( 136 / هـ ) وتاريخ 1 / 1 / 1442هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر محرم لهذا العام 1442هـ مساء اليوم المذكور بشهادة عدد من الشهود العدول؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس الموافق 1 / 1 / 1442هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1442هـ".

من جهته، أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة أن الوطن العربي يستطيع مشاهدة هلال شهر محرم للسنة الهجرية الجديدة 1442 يزين الأفق الغربي لقبة السماء، وذلك بعد غروب شمس اليوم الخميس 20 أغسطس 2020 والانتقال نحو بداية الليل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفوتوغرافي.

وقال: "القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعاً في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة، فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، فالضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، وهذه الظاهرة تعرف باسم (القمر الجديد يحتضن القمر القديم)، حيث إن القمر كان وصل منزلة الاقتران يوم أمس الأربعاء 19 أغسطس 2020 عند الساعة 05:41 صباحاً بتوقيت السعودية (02:41 صباحاً بتوقيت غرينتش) منتقلا من سماء الفجر عائداً إلى سماء المساء، ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن، نظراً لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكراً والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء، وذلك بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة ستزداد إضاءة قرصه وهو في طريقه نحو البدر المكتمل وأيضا سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية وعدة نجوم براقة.