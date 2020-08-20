صدمة في عسير.. غرق طفلين في وادي"العرين"

صعقت إحدى القرى السعودية أمس الأربعاء بخبر مفجع، فقد لقي طفلان حتفهما غرقاً في وادي العرين في قرية الشط التابعة لمنطقة عسير

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٨:٠٩) الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد بوجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط.

وتابع: "وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق مترين تقريباً. وتم انتشال الطفل الأول والذي يبلغ من العمر (٨ سنوات) من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وهو متوفٍ. وقد بدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين، حيث تم العثور على الطفل الثاني والذي يبلغ من العمر (١١ سنة) وانتشاله من قبل الفرق وهو متوفٍ أيضا، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص".