1287 إصابة جديدة بالسعودية.. وشفاء 275476

أعلنت وزارة الصحة السعودية الخميس، تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 303973.

كما أعلنت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3548.

في حين سجلت 1385 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 275,476.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، أكد الأربعاء، انحسار عدد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات الناجمة عن الفيروس الجديد. وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي حول مستجدات الوباء، أن الوزارة سجلت تراجعاً في أعداد هذه الحالات منذ منتصف يونيو الماضي، لافتاً إلى ارتفاع حالات المتعافين من الفيروس.

كما أرجع المتحدث سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن الجهود الأخرى التي تبذلها كافة الجهات في المملكة للحد من الفيروس، ومن بينها وزارة الصحة.