شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم القديم في المسجد النبوي

أكد المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، أن ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة، خبر قديم يعود تاريخه لعام 1428هـ وأن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

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وأوضح العسيري أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة، ويفتح قبيل الفجر بساعة، مؤكداً بأن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.

وأشار العسيري إلى أن الزيارة مازالت معلقة، وأن وكالة شؤون المسجد النبوي وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية حريصة كل الحرص على المحافظة على صحة وسلامة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان، مؤكداً على وجوب أخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الشائعات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 303973.

كما أعلنت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3548. وسجلت الصحة السعودية 1385 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 275,476.