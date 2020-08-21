وزير الصحة السعودي: سنمدد التعليم عن بعد حال عدم توفر لقاح

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" على شاشة العربية، أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأوضح أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بكورونا.

وأكد وزير الصحة السعودي، أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد.

وأضاف أن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، مشيرا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.

وتابع: "حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وأضفنا خلال الشهور الماضية أكثر من 3500 سرير عناية مركزة في العديد من المستشفيات".

وأشار الوزير السعودي إلى أن أحد أسباب تجاوز إصابات كورونا في المملكة حاجز الـ300 ألف حالة هو توفر الفحص للجميع، حيث يصل عدد الفحوصات اليومية إلى 70 ألف فحص.

وأكد أن معدل الوفيات بكورونا في السعودية هو من ضمن الأقل عالمياً. ولفت إلى أن أكثر من 15 ألف شخص قاموا بزيارة العيادات يومياً فيما نسبة التعافي تجاوزت 90%. أما الرقم الساخن 937 استقبل أكثر من 100 ألف اتصال يومياً.