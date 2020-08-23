مركز الملك سلمان يعزز قدرات مستشفى بحضرموت ضد الوباء

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتعزيز قدرات مستشفى الحياة العام بمديرية القطن في محافظة حضرموت اليمنية لمواجهة فيروس كورونا، حيث جرى تركيب جهازي تنفس اصطناعي بالمستشفى، وذلك في إطار مشروعات المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لمكافحة تفشي الوباء.

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وأوضح مدير عام مستشفى الحياة الدكتور عادل بن سويد، أن جهازي التنفس الاصطناعي اللذين تم تركيبهما من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودين ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي (infusion pump) و(Syringe pump).

كما أكد بأن هذا الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنا المساعدات التي يقدمها المركز لدعم القطاع الصحي اليمني ومساندة جهود السلطات المحلية في مجابهة جائحة كورونا في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

إلى ذلك، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنا و142 كيلوغراما من المواد الإيوائية و التجهيزات الطبية والتمور.

وتستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.