ميناء ضباء السعودي يستقبل أولى سفن "الكروز" السياحية

استقبل ميناء ضباء، اليوم الأحد، أولى سفن "الكروز" السياحية القادمة إلى موانئ السعودية.

ووصلت سفينة "سيلفر سبيريت" اليوم إلى ميناء ضباء، حيث تزودت بالوقود، وستستكمل إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية "أبحر في الصيف"، وذلك ضمن فعاليات موسم صيف السعودية "تنفس" هذا العام.

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وسينطلق تشغيل هذه الرحلات السياحية ابتداءً من ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مروراً بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عملت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تسخير جميع الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة، بما في ذلك ميناء ضباء، لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ السعودية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.