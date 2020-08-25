تعرف على أول سيدة تشغل منصب مدير عام بالخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، تكليف أحلام بنت عبدالرحمن ينكصار مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون الثقافية، لتكون بذلك أول سيدة تشغل منصب مدير عام في وزارة الخارجية.

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كما سبق لينكصار أن عملت ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، وشغلت منصب نائبة رئيس القسم الاقتصادي والثقافي بسفارة المملكة في لندن، وتولت الملفين الاقتصادي والثقافي في إدارة أميركا الشمالية بالوزارة.

إلى ذلك، تولت العديد من المهام في الوزارة، أهمها التنسيق الدبلوماسي في الأمانة العامة للجنة سفراء خادم الحرمين الشريفين بأوروبا، والمشاركة في تمثيل المملكة بالدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى إلقائها كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية، حصلت ينكصار على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن.