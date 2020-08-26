السعودية.. 1068 إصابة جديدة وشفاء 1013

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 1068 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 33.

وسجلت جازان 84 إصابة جديدة، ومكة 67، والمدينة المنورة 57 والرياض 55.

كما بلغت حالات التعافي 1013، وبلغت إجمالي الحالات في المملكة 310836، وإجمالي حالات الشفاء 284945، ومجمل الوفيات 3755.

هذا وتسجل السعودية انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الشفاء.

إلى ذلك، جددت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.