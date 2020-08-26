تأثير "الكمامة" على أوكسجين الدم.. الصحة السعودية توضح

يعد ارتداء كمامة الوجه أحد الطرق الرئيسية والمهمة لتقليل انتشار فيروس كورونا المُستجد المسبب لمرض كوفيد-19. ومع استمرار الوباء، تظهر المزيد من الأدلة على فعالية استخدام الكمامات الواقية، كما يتم تداول أخبار مغلوطة حولها.

وفي هذا الشأن، نفت وزارة الصحة السعودية، تأثير ارتداء الكمامة على نسبة الأكسجين في الدم، مشيرةً في فيديو على حسابها الرسمي في "توتير" إلى ضرورة ارتداء الكمامة في جميع أوقات المخالطة مع الآخرين؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وخلال الفيديو، أوضح استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور علاء العلي، أن معلومة عدم تأثير لبس الكمامة على نسبة الأوكسجين في الدم، بُنيت على تجربة عملية أجراها لقياس نسبة الأوكسجين في الدم أثناء ارتداء الكمامة ودونها.

هل الالتزام بارتداء الكمامة يؤثر على نسبة الأكسجين بالدم؟ pic.twitter.com/hsWFOnKC72 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 25, 2020

كما كشفت التجربة أن نسبة الأوكسجين في الدم دون الكمامة تصل إلى المستوى 100%، وهو المعدل الطبيعي، فيما أظهر القياس بعد ارتداء الكمامة الأوكسجين بالدم عند 95%، وهو أيضًا معدل طبيعي.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أوصت بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل وعند التواصل مع الآخرين للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تغطية الفم والأنف والذقن، وفي حال الرغبة في نزعها، يجب تطهير اليدين جيدًا، ونزعها عن طريق الحبال الجانبية.

كما فرضت وزارة الداخلية السعودية، عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.