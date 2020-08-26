وفاة رائد الدراما السعودية محمد حمزة.. والفنانون ينعونه

توفي الأربعاء الفنان السعودي محمد حمزة، أحد رواد الحركة الدرامية السعودية، والذي عُرف بدوره الفعّال والريادي في الساحة الفنية السعودية كممثل ومؤلف ومنتج.

في الوقت نفسه، تناقل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي اليوم، خبر وفاة الفنان محمد حمزة، حيث نشر الباحث والناقد المتخصص في الفن السعودي محمد سلامة: "توفي قبل قليل الفنان الكبير ⁧‫#محمد_حمزة⁩ الرائد في الحركة الدرامية السعودية".

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وتواصلت الدعوات عبر وسم #محمد حمزة من قبل الإعلاميين والفنانين الذين تداولوا صوره وذكروا محاسنه، فكتب الممثل عبدالمجيد الرهيدي: "الممثل القدير #محمد _حمزة توفي اليوم. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك".

في حين غرد الناقد إبراهيم المنيف "الزمن الجميل بدأ يتلاشى شيئا فشيئا، كل يوم نفقد علامة بارزة كانت سببا في سعادة لنا، وكنا نجدول اليوم حسب توقيت ظهورهم، وكنا نستمتع بما يقدمونه، رحل اليوم #محمد حمزة صاحب الجهود الكبيرة في إيصال الفن السعودي لأقطار الوطن العربي، رغم صعوبة الظروف".

وكتب الممثل السعودي محمد الزهراني: "ورحل هرم الدراما السعودية، رحل بعد مشوار طويل حافل بالعطاء، توفي اليوم عميد الدراما السعودية". وغرد الفنان فايز المالكي: "لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مصير كل حي ونهاية كل شيء".

يذكر أن الفنان محمد حمزة ولد ونشأ في المدينة المنورة في منطقة زقاق الطيار، ثم انتقل إلى مدينة جدة، وعُرف بمسلسلاته الهادفة، حيث عمل كموظف في الطيران المدني، ثم اتجه إلى تمثيل وكتابة المسلسلات وبالذات الدرامية، وأنتج منها أيضا، واشتهر مسلسله أصابع الزمن، وقام بإشراك أبنائه معه في معظم أعماله وهما وائل ولؤي.

ومن أشهر أعماله سهرة وفاء الحب، عذاب الصمت والزفاف ومسلسل أصابع الزمن ومسلسل ليلة هروب.

قام بالتمثيل في أعمال قليلة لكن كان يأخذ أدوار البطولة فيها ومن أعماله:

• مسلسل أهل البلد 2013 (مع منى شداد)

• مسلسل ليلة هروب 1989 (مع سمية الألفي وفايزة كمال)

• مسلسل أصابع الزمن 1982 (مع مديحة حمدي وأحمد عبد الوارث ونسرين ووائل حمزة ولؤي حمزة)

• مسلسل قصر فوق الرمال 1992 (مع لطفي زيني، مديحة حمدي، وائل حمزة، سلوى خطاب ولؤي حمزة)

• مسلسل أين الطريق 1999 (مع نادين، سعيد بصيري، وائل حمزة، لؤي حمزة)

• مسلسل دموع الرجال 2001

• مسلسل الزير سالم (مع محمود يس ويوسف شعبان وفردوس عبد الحميد)

• جمال الدين الأفغاني 1984

• مسلسل بعثة الشهداء 1981

• سهرة الزفاف

• سهرة آخر رسالة حب.