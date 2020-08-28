التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، قد أعلنت فجر الأحد الماضي، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" وعدد (1) صاروخ بالستي أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.