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التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران

المصدر: دبي _ العربية.نت
بقايا صاروخ حوثي "أرشيفية"
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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#التحالف, #الحوثي, #نجران
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