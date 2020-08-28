التحالف: اعتراض صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
موضوع يهمك
?
أصيب طفل في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، مساء الخميس، برصاصة أطلقها عليه قناص حوثي، وذلك بعد أيام قليلة من جريمة مماثلة...
بعد أيام على جريمة طفلة الماء.. قناص حوثي يستهدف طفلا بتعز
اليمن
أصيب طفل في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، مساء الخميس، برصاصة أطلقها عليه قناص حوثي، وذلك بعد أيام قليلة من جريمة مماثلة...