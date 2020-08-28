التحالف: تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف لصاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وصرح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران لاستهداف المدنيين.