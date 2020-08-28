بالسعودية.. غابات عمرها مئات السنين على ارتفاع 1700 متر

عندما تحط الرحال على أعتاب متنزه غابة رغدان بالباحة – جنوب غرب السعودية- تسحرك إطلالته الخضراء وشلالاته المائية، فهو علامة بارزة للزوار والأهالي.

وتنقل الغابة الواقعة على المنحدر الصخري المطل على تهامة على ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر، السائح إلى خيال حالم يسوده هدوء وتناسق ألوان الطبيعة وتناغم أصوات الحياة بها وطيب روائحها، كونها مكاناً حقيقياً لا يحتاج إلى تحسين أو تجميل، فمسطحاتها الخضراء ومدرجات طبيعتها وتناسق أشجارها شاهدٌ على جمالها الفطري.

وفي تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس"، تمثل أشجار العرعر التي تغطي أكثر من 90% من مساحة غابة رغدان التي تقدر بـ600,000 متر مربع العنصر الجمالي والجذاب للمساحات الخضراء بالغابة، حيث تعد من الأشجار المعمرة بأغصانها المتشابكة التي تُسهم في إيجاد مساحات كبيرة من الظلال وحماية مساقط المياه ونظم جريانها، إضافة إلى أنها من أهم عناصر الجذب السياحي لطول عمرها الذي يصل إلى مئات السنين.

وحظيت غابة رغدان مؤخراً بتطوير جميع مرافقها السياحية، شملت إقامة ممرات حجرية بمداخل المتنزه ليتمكن الزائرون والمصطافون من مشاهدة الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالأشجار الكثيفة، إضافة إلى تأهيل العديد من مرافقها التي تضم الجلسات والألعاب الترفيهية والأكشاك والإنارة ودورات المياه، وعمل المظلات والمسطحات الخضراء، علاوة على تغطية الغابة بمختلف شبكات الاتصال.

وزاد جمال المتنزه الشلالات المائية المضاءة، التي روعي في إنشائها انحدار الجبل الطبيعي والممرات المؤدية إليه، والإطلالات الساحرة.