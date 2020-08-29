27 فتاة سعودية يختتمن بطولة السهام النسائية.. وهذه النتائج

سجلت الرامية السعودية دلال المقيرن اسمها في سجلات الرياضة السعودية، حين خطفت الذهبية في أول بطولة للسهام خاصة بالسيدات تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسهام، وبمشاركة أكثر من 27 رامية، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وجاء تحقيق المقيرن في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 18 مترا، بعد فوزها على "منيرة السديري" التي نالت المركز الثاني في ختام منافسات بطولة المملكة للسهام للسيدات، فيما جاءت "نورة الماضي" في المركز الثالث.

المقيرن التي بدأت تدريباتها في رياضة السهام منذ 3 أعوام، تقول في حديثها إلى "العربية.نت": "بدأتُ التدريب على هذه المهارة من خلال جامعة الملك سعود والاتحاد السعودي للسهام، حتى وجدت التشجيع من أسرتي، فقمت بتوفير كافة الأدوات الخاصة بالرماية، وخاصة أن هذا النوع من الرياضة يعلم الإنسان الصبر والثقة بالنفس والقدرة على التركيز، وأنا ماضية في مشواري لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والدولية".

إلى ذلك، توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري، الفائزات بالمراكز الأولى الثلاث في منافسات 18 مترا، 30 مترا، 60 مترا، حيث نالت الرامية عفاف السبيعي ذهبية منافسات 30 مترا، وحلت عبير عبد المغني في المركز الثاني، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للرامية "آية فلمبان".

وفي منافسات 60 مترا، تمكنت الرامية "سارة بن سلوم" من الحلول في المركز الأول، وجاءت الرامية "هيفاء الخنيزان" في المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث "شادن المرشود".