السعودية.. قنوات التعليم جاهزة للدراسة عن بعد

أعلنت شبكة قنوات وزارة التعليم في السعودية "عين" عن جاهزيتها الفنية والتقنية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442هـ، للتعليم عن بعد، حيث ستبث الدروس اليومية للطلاب على 23 قناة فضائية موزعة على المراحل الدراسية المختلفة إضافة إلى 3 قنوات مخصصة للتربية الفكرية.

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وأوضح المشرف العام على شبكة قنوات وزارة التعليم "عين" حامد الغامدي، أن القنوات مستعدة لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث سينطلق البث من مدرسة البث الفضائي للقنوات لجميع المراحل في الأوقات المحددة من وزارة التعليم، مشيرا إلى أن مدرسة البث الفضائي حظيت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة إضافة إلى المتابعة المباشرة من معالي وزير التعليم د.حمد آل الشيخ.

وأشار الغامدي، إلى أن 23 قناة فضائية ستبث الدروس التعليمية للطلاب والطالبات منها 6 قنوات مخصصة للمرحلة الابتدائية و3 قنوات للمرحلة المتوسطة و11 قناة للمرحلة الثانوية بمختلف فئاتها، واستحدثت 3 قنوات جديدة خاصة للتربية الفكرية، ويمكن للطلاب في جميع مناطق المملكة متابعة القنوات من خلال التردد 12437 على القمر الصناعي عربسات.

وبين أن القنوات ستبدأ في بث الدروس اليومية في الوقت المحدد من وزارة التعليم وتتم إعادة الدروس على مدار اليوم حتى صباح اليوم التالي، كما ترفع الدروس بشكل منفصل على منصة يوتيوب لتمكين الطالب من الرجوع لها في أي وقت آخر، وفي الجمعة والسبت تعاد دروس الأسبوع كاملة لتمكين الطالب من مراجعة حصاد الأسبوع الكامل.

وكشف الغامدي أن مدرسة البث الفضائي صممت وفق معايير عالمية وبمواصفات خاصة وفي وقت قياسي، حيث جهزت المدرسة بالكامل خلال 72 ساعة، وتضم المدرسة 20 فصلا تلفزيونيا معزولة صوتيا ويحتوي كل فصل على سبورة ذكية ووحدة تحكم تلفزيوني وكاميرتي تصوير فيديو، وترتبط الاستديوهات بنظام تحكم ومراقبة عالي الجودة وتدار من خلال 3 غرف تحكم رئيسية، و8 وحدات تحكم في البث و5 وحدات تراقب المحتوى والجودة.

وتوقع المشرف العام على الشبكة، أن يتم تصوير 160 درساً يوميا، أي ما يعادل أكثر من 3200 درس شهريا، يقدمها 200 معلم ومعلمة و60 معلم ومعلمة تربية خاصة، ويشرف عليهم 30 مشرفا تربويا.