عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية تسجل 951 إصابة جديدة.. وشفاء 290796

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 951 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي حالات الإصابة 315772.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1129 حالة ليصبح إجمالي حالات التعافي 290796.

بينما سجلت وزارة الصحة السعودية 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3897.

إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إقرأ أيضاً مقتل سعودي بالقاهرة.. سفارة الرياض تكشف ملابسات الحادث مقتل سعودي بالقاهرة.. سفارة الرياض تكشف ملابسات الحادث 04:03 GMT
إقرأ أيضاً صور لمزارع الأحساء التي تنتج الأرز الأغلى في العالم صور لمزارع الأحساء التي تنتج الأرز الأغلى في العالم 13:52 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة