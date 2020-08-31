السعودية تسجل 951 إصابة جديدة.. وشفاء 290796

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 951 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي حالات الإصابة 315772.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (951) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (27) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1129) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (290,796) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/W8ROlzQUun — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 31, 2020

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1129 حالة ليصبح إجمالي حالات التعافي 290796.

بينما سجلت وزارة الصحة السعودية 27 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3897.

إلى ذلك، تجدد وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.