مجلس الوزراء يشدد على دور العائلة بمواكبة التعليم عن بعد

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على إنشاء "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية"، بهدف "إبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليمياً وعالمياً، وتعزيز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية"، كما سيعمل هذا المركز على "تعزيز الهوية الثقافية العربية".

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وخاصة ما يتعلق بالجانبين الوقائي والعلاجي، وما تتلقاه الحالات النشطة من الرعاية الصحية والعناية الطبية الشاملتين وبحث المجلس إسهام الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، وكذلك توفير الخدمات وسهولة الوصول إليها والحصول عليها، والمنظومة الصحية المقدمة للخدمات العلاجية، في الحد في انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة.

وتابع المجلس إجراءات عودة جميع موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل وفق المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات السعودية، مشدداً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق جميع البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار الفيروس.

في سياق آخر، أعرب المجلس عن ترحيب السعودية بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وعدَّه "خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار، وتعزيز سيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية".

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من جهة أخرى، قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مجلس الوزراء "أعرب عن تهنئته ببدء العام الدراسي الجديد.. بمختلف مراحله لمواصلة العملية التعليمية التي تُقدَّم عبر المنصات الإلكترونية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا"، مشدداً على "أهمية قيام الأسرة بدورها ومسؤوليتها في هذا الجانب، لضمان استمرار العملية التعليمية وتوظيف التقنية لتحقيق أعلى النتائج الممكنة".

كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس عددا من الموافقات كان من بينها تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.