عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

محمد بن سلمان يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام بالمنطقة

المصدر: دبي _ العربية.نت
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و جاريد كوشنر
رابط مختصر

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

موضوع يهمك
?
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إنه لن يمنح صكا على بياض لقادة لبنان، وإنه يتعين تقديم جردة الحساب...

ماكرون: لن نقدم صكا على بياض لقادة لبنان ماكرون: لن نقدم صكا على بياض لقادة لبنان العرب و العالم

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

كلمات دالّة

#فلسطين, #جاريد كوشنر, #إسرائيل, #أميركا, #محمد بن سلمان, #السعودية
إقرأ أيضاً السعودية: تسجيل 898 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 718 حالة السعودية: تسجيل 898 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 718 حالة 12:53 GMT
إقرأ أيضاً الملك سلمان يوافق على غسيل الكعبة غداً الخميس الملك سلمان يوافق على غسيل الكعبة غداً الخميس 22:06 GMT

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة