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محمد بن سلمان وكوشنر يبحثان استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: دبي _ العربية.نت
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و جاريد كوشنر
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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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