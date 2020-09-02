ولي العهد السعودي يهنئ المشيشي بتشكيل الحكومة التونسية

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء برقية تهنئة، لهشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وجاء في الرسالة: "يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأدى اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة التونسية برئاسة المشيشي، التي صادق عليها البرلمان، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد.

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وكان البرلمان التونسي قد منح فجر الأربعاء الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي، بعد أن صوت لصالها 134 نائباً من أصل 217، مقابل رفض 67 نائباً لها.

وجاءت مصادقة البرلمان على حكومة المشيشي، الذي اختاره الرئيس قيس سعيد من خارج ترشيحات الأحزاب، بعد تصويت 6 كتل نيابية من أصل 9 لصالحها، إلى جانب عدد من النواب المستقلين.

وكان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي المكون من 25 وزيراً و3 كتاب دولة يوم 24 أغسطس/آب الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، حيث كان رئيس الجمهورية قد كلّفه بتشكيلها يوم 25 يوليو/تموز الماضي بعد أن قدم سلفه الياس الفخفاخ استقالة حكومته على خلفية شبهات "فساد وتضارب مصالح" يوم 15 يوليو/تموز.