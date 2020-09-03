بريطانيا: إيران تدعم الإرهاب عبر حزب الله والحوثيين

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الخميس، أن العلاقات السعودية البريطانية لا تقتصر على بيع الأسلحة، بل هي شراكة دفاعية متينة.

كما أشار في تصريحات للعربية إلى أن سلوك إيران يدعم الإرهاب عبر حزب الله والحوثيين.

موضوع يهمك أكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، اليوم الخميس، أن... المالكي: سلاح الحوثي إيراني والميليشيات لا يمكنها تصنيع صواريخ ودرونز اليمن

إلى ذلك، قال "بريطانيا ستمنح السعودية تراخيص دفاعية جديدة"، مضيفاً أن بلاده تساهم في أمن السعودية بوجه اعتداءات ميليشيات الحوثي.

"بيع أسلحة لإيران"

كما شدد على أن بريطانيا غير مهتمة بتعاون عسكري مع إيران ولا بيعها أسلحة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى مساء أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

يذكر أن طهران من أشد الداعمين للميليشيات الحوثية بالسلاح والصواريخ الباليستية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن عرض في أوقات سابقة صوراً وبقايا صواريخ أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة، تظهر أن منشأها إيران.