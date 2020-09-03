فيديو لكلاب نافقة بالرياض يثير تساؤلات.. والأمانة توضح

بعدما أثار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو يظهر كلابا نافقة داخل سيارة تابعة لمشروع الوقاية الصحية بمدينة الرياض، التساؤلات حول طبيعة التعامل معها، أوضحت أمانة العاصمة أن الحيوانات النافقة كانت متجهة إلى أماكن مخصصة للتخلص منها.

ونشرت بيانا على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، قالت فيه، إن "الكلاب النافقة في الفيديو المتداول كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة".

إيضاحًا للفيديو المتداول حول الكلاب النافقة.. #أمانة_منطقة_الرياض: كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.. وسلامة السكّان أولوية عند التعامل مع الحيوانات الضالة..#صحتكم_أمانة pic.twitter.com/k9IkgqWRvX — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) September 2, 2020

كما أوضحت أن الفيديو "المتداول يظهر نقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض لكلاب ضالة"، مؤكدة أن "الأمانة لا تتبع إجراءات التخلص من الكلاب الضالة إلا في حالة الضرورة، ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل تواجدها خطرا على سلامة السكان".

وتابعت: "في معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة تتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحديد خطرها وإعادة إطلاقها. الكلاب النافقة الواضحة في الفيديو كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ووفق ما تقتضيه إجراءات السلامة والأنظمة المتبعة في هذا الشأن".

هذا وكانت مواقع التواصل تداولت فيديو يظهر سيارة من نوع "وانيت" تابعة لأمانة الرياض، تحمل أكياسا سوداء بداخل جثث لكلاب ضالة، وأثار الفيديو التساؤلات حول ماهية هذه الحيوانات وكيفية التخلص منها.