شرطة الرياض تطيح بعصابة امتهنت تحويل الأموال للخارج

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، الجمعة، الإطاحة بعصابة امتهنت تحويل الأموال للخارج.

وقال بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي، مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس ).

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد امتهن أفراد العصابة تحويل الأموال إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية.

كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.