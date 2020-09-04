السعودية.. 822 إصابة جديدة وتعافي 1099

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 822 إصابة جديدة وتعافي 1099 ووفاة 33.

وسجلت جدة 48 إصابة جديدة، ومكة المكرمة 48، والدمام 45 والرياض 41.

وبلغ إجمالي الحالات حتى الآن في المملكة، 319141، وإجمالي حالات الشفاء 295063، وإجمالي الوفيات 4015.

هذا وتبلغ الحالات النشطة 20063، والحالات الحرجة 1484.

هذا وبدأت السعودية منذ الأحد تسجيل أدنى رقم إصابات بكوفيد 19 منذ منتصف إبريل الماضي.

وذكر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق، "أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية".

وشدد على أن "العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة".

كما أكد أن مواصلة انخفاض مؤشر عدد الإصابات في السعودية بفيروس كورونا، يؤكد استمرار الاحترازات التي يقوم بها السكان في البلاد في ظل برتوكولات الحماية التي تطبقها الجهات المعنية في السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وشدد على أن الاحترازات الصحية المطبقة في السعودية مستمرة، بغض النظر عن عودة موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مواصلة المجتمع لأداء مسؤولياته في مواصلة تطبيق الاحترازات.