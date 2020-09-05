التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر.وكشف التحالف في بيان أن ميليشيا... التحالف يدمّر زورقاً حوثياً في البحر الأحمر اليمن

في التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

مواصلة الإجراءات لردع أفعال الحوثي

يشار إلى أن التحالف كان أعلن قبل أيام، مواصلة الإجراءات الضرورية لردع الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الثلاثاء الماضي، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.