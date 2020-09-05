صور تلفت الأنظار.. سلاحف رملية وسمكة قرش على شواطئ ينبع

ممارسة النحت على الرمل تبقى قليلة في الوسط الفني التشكيلي السعودي، إلا أن فنانين تشكيليين وضعا بصمتهما على شواطئ ينبع الصناعية، حيث قاما بنحت سلاحف رملية، وسمكة قرش كبيرة، تفاعلاً مع شعار السياحة "تنفس روح السعودية"، في مشاهد جذبت مرتادي الشاطئ ليتسابق الكثيرون في خطف الصور والتغريد بها إعجاباً.

الفنانان عبدالله الحربي وبندر البيشي، اللذان يجيدان النحت على الخشب والجبس، تحدثا إلى "العربية.نت" قائلين إن "الفكرة جاءت بعد أن شاهدا مقطعا للسلاحف، فقررا تحويله إلى عمل فني على الرمال، وبدءا بنحت السلاحف الكبيرة، في عمل استغرق أكثر من أسبوعين بواقع ٨ ساعات يومياً.

كما أضاف عبدالله: "لم نسمح للزوار بالمشاركة، واكتفينا منهم بالتشجيع ورفع المعنويات والتصوير، لأن النحت فن لا يتقنه إلا من يعشقه".

في حين أوضح بندر أن "أكثر الصعوبات التي واجهتهما هي الرياح الشديدة، والخوف من العبث بالمنحوتات، في الوقت نفسه وجدا الدعم الكبير من رواد الشاطئ، ومن الإعلاميين، الذين نشروا رسالتهما على نطاق واسع، كما وتمنى من هيئة الرياضة دعم الشباب لممارسة هذا النوع من الفن، وإيجاد أماكن مخصصة لها".