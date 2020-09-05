رغم إعاقتها.. تشكيلية سعودية تحصد الجوائز عبر رسوماتها

لم تمنع الإعاقة تشكيلية سعودية، من ممارسة شغفها في الرسم، فرغم تعرض الشابة الفنانة "ربى يحيى شيخين" لوعكة صحية أدت إلى عدم قدرتها على المشي، إلا أنها تابعت دون كلل أو ملل.

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وبدأت ربى يحيى شيخين هوايتها في الرسم منذ 2009م، أثناء غياب والدها في تأدية مهامه الوطنية بجازان، وذلك بعد أن قامت برسم والدها في لوحة شاهدها لاحقاً، ليقوم بدعمها ومساندتها في هواياتها.

وتحدثت لـ"العربية.نت" عن قصة إعاقتها، تقول: "بعد مشاركتي في مسابقة على مستوى مدارس المملكة في منطقة عسير، حققت المركز الأول في المجموعة الذهبية عبر لوحة رسمتها بمسمى "رؤية وطن" وبعد استلامي الجائزة، تعرضتُ لوعكة صحية أدت لعدم قدرتي على المشي، ليبدأ والدي مرحلة البحث عن علاج، وخلال فترة إعاقتي قمتُ برسم عدد من اللوحات، وشاركت بها في عدد من المسابقات بالرسم التشكيلي، وحققتُ بها المراكز الأولى على مستوى السعودية".

كما أشارت، وخلال فترة عدم قدرتها السير على أقدامها، كان الرسم هو الملجأ لها للتعبير عما بداخلها من حزن، جراء ما تعرضت له من وعكة صحية، في الوقت الذي كان يساندها والدها ويدعمها ويوفر لها كل ما تحتاجه، مشيرة أنها حققت بهذه اللوحات التي قامت برسمها جوائز عديدة من ضمنها المركز الذهبي الخامس في مسابقة أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية، والذي أقيمت في منطقة مكة المكرمة على مستوى المملكة.





وقالت: "وجدت كل الدعم من معلماتي وأسرتي في تنمية هوايتي في الرسم، لا سيما بعد ما تعرضت له من انتكاسة صحية، حتى تعافيت منها، وأطمح بأن يكون هناك معرض أستطيع فيه عرض رسوماتي ولوحاتي، إضافة إلى المشاركة في المعارض والمحافل الدولية لتمثيل وطني".