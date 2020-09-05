انخفاض جديد.. السعودية تسجل 791 إصابة بكورونا ووفاة 34

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 34 وفاة و791 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 779.

وسجلت جدة 65 إصابة جديدة، والمدينة 64، والدمام 46، والرياض 38.

هذا وبلغت الحالات النشطة 2041، وإجمالي الوفيات وصل إلى 1470.

كما بلغ إجمالي الحالات 319932، تعافى منها 295842، وبلغت الوفيات 4049.

وذكر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق، "أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية". وشدد على أن "العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة".

كما أكد أن مواصلة انخفاض مؤشر عدد الإصابات في السعودية بفيروس كورونا، يؤكد استمرار الاحترازات التي يقوم بها السكان في البلاد في ظل برتوكولات الحماية التي تطبقها الجهات المعنية في السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة.

إلى ذلك، أشار إلى أن الاحترازات الصحية المطبقة في السعودية مستمرة، بغض النظر عن عودة موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية مواصلة المجتمع لأداء مسؤولياته في مواصلة تطبيق الاحترازات.