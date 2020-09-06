سعودية تقود معدات ثقيلة لنقل التمور.. وهذه قصتها

دخلت سيدة سعودية مجال قيادة المركبات الثقيلة لتحميل التمور في أحد مصانع الأحساء (شرق السعودية)، حيث تقوم عقيلة بقيادة رافعة لنقل كراتين التمور من الفرز إلى التعبئة، ثم إلى المستودعات.

وقالت عقيلة في حديث لـ"العربية.نت" عن هذا الموضوع: "لم أتوقع أن أتقن قيادة هذه المركبة الكبيرة. وقد أصبحت هذه المركبة عنصراً أساسياً في أول مصنع للتمور نسائي بالكامل في المنطقة".

وأضافت: "أقوم يومياً بأعمال أستمتع بأدائها. وتحتاج هذه المهنة إلى التركيز والسرعة في إنجاز المهام، ليقوم باقي فريق العمل بإنجاز أكبر عدد من كراتين التمور".

وتابعت: "تم إتاحة الفرصة لنا لإثبات مهاراتنا، وأصبحنا مميزات في مجال التمور".

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من جهته، أوضح عبدالحميد الحليبي مدير المصنع، أنه اعتمد على العنصر النسائي في مصنع التمور "لأسباب عديدة، من أبرزها دقة العمل والصبر، حيث إن تنظيف التمرة يحتاج إلى وقت، كما أن الاهتمام بالنتيجة النهائية تمتاز به المرأة".

وأضاف: "أمهاتنا في السابق كنّ يعملن على الاهتمام بالإنتاج المحلي للمزارع، ومن أبرزها التمور".

وتابع الحليبي: "أطمح لتطوير أداء الموظفات كي يصبحن خير مثال للمرأة السعودية، ويتم تصدير منتجاتنا لكل دول العالم بأجمل صورة".