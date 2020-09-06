هذه قصة معلم سعودي زار طلابه بالجبال لتدريبهم على "مدرستي"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صور معلم سعودي صعد إلى جبال جازان للوصول إلى منازل طلابه بهدف تدريبهم على طريقة التعامل مع منصة "مدرستي" للتعلم عن بُعد.

وكال رواد مواقع التواصل المديح لهذا المعلم، بينما أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ توجيهاً إلى مدير تعليم منطقة جازان لتكريم المعلم.

والمعلم محمد حمد دغريري يدرس في "مدرسة جبل المعادي الابتدائية" في محافظة هروب (التابعة لمنطقة جازان) التي تقع في جبل وعر وتبعد عن المدينة 25 كيلومتراً.

وقال دغريري، في حديث مع "العربية.نت"، إنه لم يكن يتوقع أن تصل أخبار مدرسته النائية لوزير التعليم ويهتم بها، وهي التي لا تضم سوى 14 طالبا و5 معلمين، مضيفاً: "التكريم أسعدني جداً، وسيكون تكريما للمدرسة كلها، بدءا من مديرها وحتى طلابها، لأنهم جميعاً شركاء بهذا العمل".

وعن الصور التي تظهره وهو يقوم بتعليم الطلاب على منصة "مدرستي" وبرفقته مدير المدرسة عبدالله المالكي، قال: "الفكرة جاءت عندما لاحظت المدرسة أن الدخول على منصة "مدرستي" من قبل الطلاب ضعيف، فاجتمعنا وتم بحث الأسباب. واتضح أن الطلاب ليست لديهم المقدرة على الدخول للمنصة لأسباب عدة، منها عدم امتلاكهم الأجهزة اللازمة أو خدمة الإنترنت، بالإضافة لعدم خبرتهم في المسائل التقنية".

وأضاف: "عملت المدرسة على مبادرات عدة لحل المشكلة، منها الذهاب لمنازل الطلاب بحضور أولياء أمورهم. وتم سؤال الطلاب إن كانت لديهم أجهزة، فاتضح أنها متوفرة لدى البعض، فقامت المدرسة بشراء أجهزة لمن لا يستطيع امتلاكها. وتم تسجيل الطلاب في موقع "أبشر" وتعليمهم كيفية الدخول على هذه المنصة. وبالنسبة لأولياء الأمور الذين لم يكن لديهم حساب في "أبشر"، قام مدير المدرسة بأخذهم إلى جازان حيث تم تسجيل بصماتهم وتنفيذ بقية الإجراءات حتى نستطيع تسجيل أبنائهم".

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وتابع دغريري: "بعد ذلك قمنا بشراء الأجهزة وإيصال الإنترنت للطلاب، وإضافة أولياء الأمور في مجموعة عبر تطبيق "واتساب". وكان كل هذا في الصباح، وعند الساعة الثالثة عصراً أرسلنا لهم رسالة حتى يدخل أبناؤهم للمنصة. وتم حينها تسجيل دخول 10 طلاب، في حين تغيب 4 طلاب، فتابعنا مع أولياء أمورهم الذين ذكروا أن الشبكة لا تصل إليهم، فقمنا بمعالجة ذلك. والحمد لله انتظم بقية الطلاب في الدراسة عن بُعد، وسنستمر بالمتابعة معهم".

من جهة أخرى، قام مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي بجولة على المدارس في محافظات صبيا وفيفا والداير، واطلع على ما تبذله من مساعٍ في سبيل تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب من خلال برامج الدعم الإلكتروني، وتنفيذ البرامج الموجّهة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور على منصة "مدرستي". كما أطلع من خلال اللقاءات والاجتماعات على الجهود المبذولة في ذات السياق بمحافظات هروب وضمد والريث والدرب وبيش والعيدابي.

وثمن خرمي مبادرات معلمي ومشرفي وإداريي الإدارة وما يقومون به من زيارات للطلبة في منازلهم، خاصة في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة "مدرستي".