ترمب يشيد بجهود الملك سلمان ويؤكد العلاقة القوية مع السعودية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحثا هاتفياً تعزيز الأمن الإقليمي.

وقال بيان البيت الأبيض: "تحدث الرئيس ترمب مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث أشاد الرئيس برئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين".

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وأضاف البيان: "سلط الرئيس ترمب الضوء على أهمية اتفاقيات إبراهيم، وناقش سبل تعزيز الأمن والازدهار الإقليمي".

وأكد الرئيس ترمب في البيان على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أجرى اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال الاتصال بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض أبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.