صورة طالب بالزي الجبلي تحصد الإعجاب.. ما قصتها؟

في لقطة عفوية حصدت صورة لطالب يرتدي الزي الجبلي جنوب السعودية إعجاب الكثيرين، متناقلينها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع صورة يظهر فيها طالب يتابع دروسه عبر جهاز الحاسوب في الهواء الطلق مرتدياً الزي الجبلي والعصابة النرجسية.

المصور الضوئي حسن هروبي تحدث عنها إلى العربية.نت قائلا: "أنا هاوي تصوير وما أقوم بتصويره من صور أضعها في معرفاتي الشخصية، وبعد قيامي بوضع هذه الصورة في معرفاتي، أثارت إعجاب الكثيرين، ولم أتوقع أنها ستنتشر بهذه السرعة، لأن الصورة كانت عفوية حين كان الطالب يرتدي الزي الجبلي الخاص بقبائل جنوب السعودية، في الوقت الذي كان يتابع فيه دروسه عبر منصات التعليم عن بُعد في سطح منزلهم، وهو طالب يدرس في الصف الخامس".

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يذكر أن الزي الجبلي الشهير في جنوب السعودية، يعتبر من التراث والعادات القديمة المتوارثة، المستوحاة من الطبيعية الجبلية ذات الألوان المختلفة الممزوجة بالنباتات العطرية الفواحة، ويتكون من قميص أزرق غامق أو أبيض وزرة سوداء ملقمة باللون الأزرق، في حين يوضع الإكليل على الرأس والطوق المعدني بكوع اليد، كنوع من الزينة، وأصبح تقليد متوارث بين القبائل.