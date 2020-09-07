"حقوق الإنسان" في السعودية ترصد 164 حالة انتهاك في عام

أعلنت المتحدثة باسم "هيئة حقوق الإنسان في السعودية" نورة الحقباني، أن الهيئة رصدت خلال العام المالي 1440- 1441هــ، 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق السعودية.

وتنوعت تلك الحالات وشملت قضايا متصلة بالعدالة الجنائية، وبالحماية من الإيذاء، وبالصحة، وبالرعاية الاجتماعية، وبالتعليم، وبالعمل، وبالحماية من الاتجار بالأشخاص، وبالهوية والجنسية، بالإضافة إلى حالات أخرى، بحسب ما جاء على موقع الهيئة.

موضوع يهمك تمكن البروفيسور السعودي عبدالملك الطف، استشاري جراحة السمنة والجراحة بالتداخلات البسيطة، من قيادة فريق علمي في جامعة... بروفيسور سعودي يسجل براءة اختراع عالمية في الجراحة السعودية

وأفادت الحقباني بأن الهيئة رصدت عددا من المخالفات أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقاً لاختصاصاتها التي تضمنت التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات.

وأشارت إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات لتشمل أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.

وأضافت الحقباني أن "الهيئة حضرت عددا من محاكمات المتهمين في القضايا الأمنية، حيث حضرت 70 جلسة محاكمة شملت 85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين. وتابعت الهيئة إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة".