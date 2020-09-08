الملك سلمان لجونسون: نتطلع لمواصلة جهود مواجهة الوباء

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.

موضوع يهمك في حين تتحدث الكثير من الدراسات والأبحاث عن آثار فيروس كورونا المستجد على جسم الإنسان لا سيما الجهاز التنفسي، وهو الهدف... بشرى سارة لمرضى كوفيد 19.. الرئة تتعافى بإصلاح نفسها فيروس كورونا

وأعرب الملك سلمان في اتصالا هاتفي، عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.