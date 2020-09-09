السعودية: الحكم بإعدام شخصين من خلية الدالوة الإرهابية

أفاد مراسل "العربية"، الأربعاء، بصدور حكم بإعدام شخصين تابعين للخلية الإرهابية، التي نفذت هجمات مسلحة على مدنيين في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية عام 2014.

موضوع يهمك وجه المدعي العام في السعودية، أثناء الجلسات الأولى، اليوم الأربعاء، لائحة من التهم لقائد الهجوم الإرهابي على الدالوة... ماذا كان ينوي "قائد هجوم الدالوة" أن يفعله بموسم الحج؟ السعودية

والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً.

وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على المتهمين أحكامهم الابتدائية.

التخطيط لهجوم إرهابي

هذا ووجه المدعي العام في السعودية، أثناء الجلسات الأولى، الأسبوع الماضي، لائحة من التهم لقائد الهجوم الإرهابي على الدالوة المكنى "أبي سلمة"، والتي تلاها أمام قاضي المحكمة، وكانت في مقدمتها، قيادته مع عدد من المتهمين عملية إطلاق النار على 3 أطفال وخمسة أشخاص مع إصابة آخرين، وشرائه مادة "TNT" التفجيرية ومادة الكورتكس، وكمية من الصواعق اليدوية، مع طن من مادة "النترات" التي تستخدم في صناعة المتفجرات من اليمن، و تجاوزه لعدد من الدول في المنطقة بطرق غير مشروعة، وشروعه في شراء طن إضافي من مادة "النترات" من داخل السعودية، مع حصوله على قوارير طبية تستخدم في صناعة المتفجرات.

وكانت من لائحة التهم الموجهة من المدعي العام للمتهم الأول، التخطيط لاستهداف مطارات عسكرية وطيارين عسكريين، كما التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسم الحج.